Игры претендентов на «золото» КПЛ – в раскладах Olimpbet

Как «Ордабасы» и «Астана» сыграют в матчах 24-го тура Olimpbet-Чемпионата Казахстана по футболу?

«Астана» (Астана) – «Окжетпес» (Кокшетау). 27 сентября, 19:00 (время Астаны)

Обыграв в Шымкенте «Ордабасы», действующий победитель Olimpbet-Чемпионата Казахстана сократил отставание от лидера до трех очков, заметно обострив интригу в борьбе за победу в Премьер-лиге.

Почуяв запах «крови», «Астана» теперь приложит все усилия, чтобы догнать или даже перегнать лидера и в восьмой раз стать обладателем звания сильнейшего клуба страны.

Обстоятельства для завоевания очередных трех очков у столичной команды вроде бы самые благоприятные: играть ей предстоит на своем стадионе, а соперник находится в зоне вылета.

Вот и эксперты Olimpbet видят «Астану» безоговорочным фаворитом в сражении с аутсайдером: П1 – 1.24, Х – 5.83, П2 – 11. При этом, по мнению аналитиков, велика вероятность победы столичной команды с разницей минимум в два мяча: Ф1 (-1.5) за 1.87.

Однако не следует забывать, что в матче первого круга «Окжетпес» дал бой столичной команде, добившись ничьей 0:0. Да и «Астана Арена» для кокшетауского клуба – практически такой же родной стадион, как и для его хозяев, ведь на нем «синегорцы» проводят все домашние матчи 2023 года.

Специально для поклонников казахстанского футбола самый надежный букмекер страны подготовил новую щедрую акцию. Выигрывайте автомобили, денежные призы и премиальную технику в «Гонке за мечтой». Болейте за наши клубы – с Olimpbet это не только патриотично, но и прибыльно.

«Ордабасы» (Шымкент) – «Мактаарал» (Туркестанская область). 27 сентября, 20:00

Лидер Olimpbet-Чемпионата Казахстана заметно притормозил, проиграв оба последних матча прямым конкурентам в борьбе за трофей – сначала «Актобе», а затем и «Астане». Шымкентцы все никак не могут сделать решающий шаг к завоеванию первых в истории клуба золотых медалей.

После домашнего поражения от астанчан команде Александра Седнева жизненно необходимо брать верх над «Мактааралом», которому, правда, и самому очки нужны позарез. Клуб из поселка Атакент ведет отчаянную борьбу за выживание, и каждая осечка может стоить ему прописки в высшем дивизионе на следующий год.

Не стоит также забывать, что «хлопкоробы» в текущем сезоне один раз уже обыгрывали более именитых соседей, пусть и в кубковом турнире. Да и неписанных законов дерби никто не отменял. В общем, «Орде» точно не будет легко в противостоянии с «Мактааралом».

Тем не менее самый надежный букмекер Казахстана практически не сомневается в победе «Ордабасы»: П1 – 1.33, Х – 5.25, П2 – 8. При этом эксперты полагают, что матч в Шымкенте с большой долей вероятности будет «верховым»: Тот (2.5) М – 2.08, Б – 1.7.

Кстати, трансляции топовых спортивных событий вы можете смотреть в приложении или на сайте Olimpbet. Регистрируйтесь, открывайте раздел «Трансляции Live» и наслаждайтесь самыми захватывающими матчами в прямом эфире при положительном балансе на счету.