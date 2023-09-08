Компания 1XBET – генеральный партнер программы по реновации полей «ALAÑ»

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Букмекерская компания 1XBET стала генеральным партнером программы «ALAÑ», созданной для реновации футбольных полей в Казахстане.


Цель проекта – повысить качество футбольной инфраструктуры и создать условия для развития массового футбола. В этом году в рамках проекта попадают под реновации поля в Актау, Алматы, Шымкенте, Актобе, а также области Жетісу.

В рамках программы региональным органам власти будет безвозмездно выделено искусственное покрытие для строительства малобюджетных футбольных площадок для массового футбола.

Отметим, бренд-амбассадаром проекта выступят главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев и владелец ФК «SD Family» Дидар Сыдыкбек.

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