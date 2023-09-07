Аида Сатыбалдинова – о смене гражданства: «Не знаю, готова ли отказаться от флага Казахстана»

Проживающая в США казахстанская боксерша Аида Сатыбалдинова рассказала, готова ли сменить казахстанское гражданство на американское.

«Моя грин-карта действует пожизненно. Через пять лет я могу спокойно подавать на смену гражданства. Этот вопрос для меня является тяжелым – на данный момент не могу сказать точно, готова ли я сменить флаг Казахстана. Несмотря на то, что многое мне не нравится в нашей стране, я продолжаю ее любить и хочу, чтобы каждый казахстанец был счастлив. Поэтому всегда стараюсь помочь советом и рекомендацией», – сказала Сатыбалдинова.

В июне 2022 года Сатыбалдинова одержала победу над гаитянкой Джайкой Павилус и выиграла пояс в легком весе по версии GBO. Кроме того, в активе Аиды титул WBF International.

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