10 сентября спортивный фестиваль «Футбол Жолы» приходит в Астану

Грандиозный спортивный фестиваль «Футбол Жолы», который с 30 июля посетил уже 6 городов нашей страны, близок к финишной черте. Организованный Казахстанской Федерацией Футбола совместно с Olimpbet в год 110-летия футбола в Казахстане, 10 сентября «Футбол Жолы» придет в Астану — предпоследний город фестивального тура. С 14:00 до 22:00 яркий спортивный праздник развернется на Летней сцене EXPO в районе Есиль.

Успешно зарекомендовавшая себя насыщенная программа «Футбол Жолы» будет дополнительно расширена. Дата проведения фестиваля совпадает с одним из решающих матчей отборочного цикла Евро 2024 между сборными Казахстана и Северной Ирландии. Все билеты на стадион распроданы, но пропускать это событие никак нельзя, поэтому прямо на площадке фестиваля будет организована фан-зона с огромным экраном, на котором покажут прямую трансляцию игры.

В остальном программа остается неизменной. Главный акцент сделан на футбол: гостей события ждет встреча с тремя главными футбольными трофеями Казахстана — чемпионский тондо, кубок и суперкубок предстанут в «Зоне Кубка», где на протяжение целого дня любой желающий сможет сфотографироваться с ними. Звездные игроки ФК «Астана» встретятся со своими фанатами и раздадут им автографы. Кто именно посетит «Футбол Жолы» пока хранится в секрете — их имена будут объявлены дополнительно.

Как и в других городах фестивального тура прямо на площадке «Футбол Жолы» пройдут мастер-классы по футбольному фристайлу, которые проведет двукратный чемпион страны в этой дисциплине — Камбар Мустафин. Горожане смогут сразиться за медали на любительском турнире по футболу. К участию допускаются молодые люди старше 16 лет, предварительно заявившие свою команду на сайте фестиваля: footballfest.kz.

Теперь к музыке. Ярчайший представитель новой школы казахстанского R&B, M’Dee выступит с концертом и исполнит любимые хиты со сцены фестиваля.

В течение целого дня на фестивале будет открыта зона аттракционов. Силомер, измеряющий силу удара ногой; аттракцион «Точный гол», в котором можно испытать точность пробития штрафных, сабсоккер, футбольный дартс, кикер, киберзона и множество других тематических развлечений, за участие в которых игроки получат токены, которые смогут обменять на приятные сувениры прямо на площадке фестиваля.

Любимые горожанами заведения представят специальное меню на фудкорте, неподалеку от которого будет действовать чиллаут-зона, где можно будет перевести дух и охладиться от зноя.

Свободный вход для лиц любого возраста.

Подробности на официальном сайте.