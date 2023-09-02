Дарменов — о проигрыше на UAE Warriors 44: «Может, суждено было проиграть этот бой»

Казахстанский боец ММА Еркин Дарменов (13-6) объяснил причину проигрыша южноафриканцу Марку Хульму на турнире UAE Warriors 44.

«У меня все нормально прошло. Просто я не смог сделать вес — полтора килограмма. Больше, чем полтора — 1,650 кг, что ли, не смог сделать… А так, был готов. Не знаю… Может, суждено было проиграть этот бой. Ничего страшного. Будем готовиться», — заявил Дарменов.

В конце августа в Абу-Даби Дарменов проиграл Хульму (10-3) на UAE Warriors 44 единогласным решением судей. Поражением казахстанец прервал серию из пяти побед, четыре из которых были досрочными.

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