«Тоболу» присуждено техническое поражение в игре с «Кайратом»

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«Тоболу» присуждено техническое поражение в игре 19-го тура Премьер-лиги с «Кайратом».

Полузащитник клуба Игор Иванович сыграл в 19-м туре за две разные команды. В июне серб вышел за «Астану», а спустя два месяца в перенесенном матче 19-го тура был на поле уже в качестве игрока «Тобола».

В итоге поражение 1:2 сменилось техническим 0:3.

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Dimash Balatayev
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