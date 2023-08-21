Нуралы Алип: «Готов бороться за место в составе»

Теги Зенит высшая лига Россия Бахтиер Зайнутдинов Нуралы Алип Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Защитник «Зенита» Нуралы Алип пожелал Бахтиеру Зайнутдинову удачи в «Бешикташе» и рассказал о желании бороться за место в составе питерского клуба.

«Видел, как официально «Бешикташ» представил Зайнутдинова. Обязательно напишу и поздравлю. Желаю ему только удачи! Он большой молодец. Верим! Конечно, и я бы хотел попробовать себя в Европе. Без разницы, в каком чемпионате — готов играть в любом.

Влияет ли психологически тот факт, что играю не так часто? Нет, нужно работать и все. Готов бороться за место в составе. Мы, казахский народ, никогда не сдаемся — работаем», — сказал Алип.

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3 комментария

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alex-nicky
Ответ Captain_Noname
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Опять невнятные звуки из сооружения для откорма продуктов животноводства. Следующий забой совсем скоро...
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ИглесиасХулио
Для нашего чемпа игрок норм уровня, но Европу не потянет пока. Разве, что если Европу, как турцию осилит
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