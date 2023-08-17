Праздник спорта продолжается: Уральск готовится принять фестиваль «Футбол жолы»

Следующим пунктом назначения главного спортивно-развлекательного события лета станет столица Западно-Казахстанской области. Фестиваль пройдет 19 августа на стадионе «Акжайык». Музыкальный хедлайнер – группа 101.

В честь 110-летия казахстанского футбола КФФ и самый популярный отечественный букмекер Olimpbet организовали фестиваль «Футбол жолы», который с громким успехом идет по стране.

Спортивно-развлекательный праздник уже отметили в Шымкенте, Актау и Атырау. Следующая остановка фестиваля «Футбол жолы» – Уральск, где это грандиозное событие состоится в ближайшую субботу, 19 августа. Что ждет гостей грандиозного спортивного мероприятия?

Как и в других городах фестивального тура, на площадке «Футбол жолы» состоятся мастер-классы по футбольному фристайлу, а уральцы смогут посоревноваться за медали на любительском турнире по футболу в формате 3х3. К участию допускаются игроки старше 16 лет, предварительно заявившие свою команду на сайте footballfest.kz.

Традиционно на «Футбол жолы» будут работать аттракционы. Среди них: силомер, измеряющий силу удара ногой, игра «Точный гол», киберзона, кикер и множество других. Участники игр получат специальные токены, которые смогут обменять на сувениры в зоне выдачи призов.

В «Зоне Кубка» гостей ожидает встреча с главными трофеями футбольного Казахстана – чемпионским тондо КПЛ, Кубком и Суперкубком Казахстана. Кроме того, автограф-сессию для фанатов проведут игроки ФК «Акжайык».

За настроение участников большого городского события будет отвечать группа «101» – музыкальный хедлайнер уральского тура.

Любимые горожанами заведения представят специальные меню на фудкорте. Рядом будет действовать чиллаут-зона, где можно будет перевести дух и охладиться от летней жары.

Фестиваль «Футбол жолы» в Уральске начнется 19 августа в 16:00 на главном стадионе города – арене ФК «Акжайык». Вход свободный. Подробности – на сайте https://footballfest.kz.