Лига Конференций. «Тобол» обыграл «Дерри Сити»

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Костанайский «Тобол» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Конференций обыграл «Дерри Сити». 

Ответная игра между командами пройдет в ночь с 17 на 18 августа в Дублине.

Тобол Казахстан – Дерри Сити Северная Ирландия 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
10 августа, 17.00, «Орталык Костанай»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 65 Асранкулов.
ТоболКоновалов, Рогач, Каиров (Габараев, 68), Младжевич, Асранкулов, Мужиков (Забелин, 89), Вукадинович (Иванович, 79), Оразов (Шахов, 68), Жарынбетов (Илич, 68), Чесноков, Дебле.
Дерри СитиМэер, Коннолли, Бойс, McJannett, Даффи, Доэрти, Пэтчинг (McEneff, 82), Диалло, О`Райли (Макилени, 69), Макмаллан (Кавана, 89), Кавана (Макгонигл, 69).
Предупреждения:
Оразов (3), Асранкулов (15), Жарынбетов (45), О`Райли (50), Младжевич (59), Коннолли (61), Чесноков (67), Пэтчинг (71), Шахов (90).

2 комментария

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Yerbol Bazhbanov (bafanarium)
поздравляем! алга Тобыл!!!
+1
0
+1
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Maverick407
Молодцы! жаль 2-0 не получилось
0
0
0
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