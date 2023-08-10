Лига Конференций. «Тобол» обыграл «Дерри Сити»
Костанайский «Тобол» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Конференций обыграл «Дерри Сити».
Ответная игра между командами пройдет в ночь с 17 на 18 августа в Дублине.
- Дата проведения
- 10 августа, 17.00, «Орталык Костанай»
- Гол:
- 1:0 – 65 Асранкулов.
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Тобол –
Коновалов, Рогач, Каиров (Габараев, 68), Младжевич, Асранкулов, Мужиков (Забелин, 89), Вукадинович (Иванович, 79), Оразов (Шахов, 68), Жарынбетов (Илич, 68), Чесноков, Дебле.
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Дерри Сити –
Мэер, Коннолли, Бойс, McJannett, Даффи, Доэрти, Пэтчинг (McEneff, 82), Диалло, О`Райли (Макилени, 69), Макмаллан (Кавана, 89), Кавана (Макгонигл, 69).
- Предупреждения:
- Оразов (3), Асранкулов (15), Жарынбетов (45), О`Райли (50), Младжевич (59), Коннолли (61), Чесноков (67), Пэтчинг (71), Шахов (90).
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