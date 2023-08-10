Расклады Olimpbet на игры «Актобе» и «Тобола» в Лиге конференций

10 августа казахстанские клубы проведут первые матчи третьего раунда квалификации.

Лига конференций. «Сепси» (Сфынту-Георге, Румыния) – «Актобе» (Актобе, Казахстан). 10 августа, 23:00 (время Астаны)

Вице-чемпионам Казахстана достался весьма непростой соперник. В первую очередь по причине того, что о нем мало что известно. Румынский «Сепси» был основан лишь в 2011-м году, за свою 12-летнюю историю до медалей национального первенства не добирался, однако уже дважды успел выиграть Кубок и один раз Суперкубок страны.

В европейских турнирах «Сепси» участвует уже третий сезон кряду, второй год добираясь до третьего отборочного раунда Лиги конференций.

Что касается «Актобе», то «красно-белые» не появлялись на международной арене шесть лет, хотя в свое время пятикратный чемпион Казахстана четырежды доходил до квалификационного раунда «плей-офф» Лиги Европы.

Но сейчас букмекеры считают фаворитом клуб из Румынии, по крайней мере – в домашней для команды из Сфынту-Георге игре: П1 – 1.82, Х – 3.67, П2 – 4.46. При этом эксперты Olimpbet полагают, что первый матч с большой долей вероятности будет «низовым»: Тот (2.5) М – 1.72, Б – 2.14. А наиболее вероятный счет, по их мнению, победы «Сепси» 1:0 с кэфом 6.

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«Тобол» (Костанай, Казахстан) – «Дерри Сити» (Дерри, Северная Ирландия). 10 августа, 20:00

Не менее любопытный противник достался и бронзовому призеру Olimpbet-Чемпионата Казахстана. «Тоболу» предстоит соперничество с клубом «Дерри Сити», который территориально находится в Северной Ирландии, однако играет в национальном первенстве Республики Ирландии.

Изначально «горожане» выступали во всех североирландских турнирах, однако в 1972 году по религиозно-политическим причинам им пришлось выйти из состава местной лиги и попроситься в чемпионат независимой Ирландии, куда «Дерри Сити» был с радостью принят. Впоследствии он стал одним из самых титулованных коллективов новой родины.

Впрочем, на международном уровне выступление «красно-белой армии» успешным не назовешь при всем желании. «Дерри Сити» регулярно участвует в еврокубках, однако считанное количество раз проходил дальше первого отборочного раунда. А до встречи с «Тоболом» «кондитерам» лишь однажды удавалось добираться до третьего этапа квалификации – в сезоне 2009/10.

Аналитики Olimpbet считают, что у костанайцев заметно больше шансов на успех в домашней встрече: П1 – 1.69, Х – 3.83, П2 – 5.18. Правда, что касается итогов двухраундового противостояния, то здесь «комбайнеры», по мнению самого надежного букмекера Казахстана, уже не такие безоговорочные фавориты: проход «Тобола» – 1.79, проход «Дерри Сити» – 2.02.

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