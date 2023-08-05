Плюс один казах в UFC. Что нужно знать перед дебютом Асу Алмабаева?

6 августа около 4 утра по времени Астаны начнется турнир UFC Fight Night. Откроет предварительный кард поединок казахстанца Асу Алмабаева (17-2) и ямайца Ода Осборна (12-5). В Olimpbet дали расклад на бой нашего соотечественника.

Асу – еще один новичок из Казахстана в ростере Даны Уайта. Западный зритель еще не столь хорошо знаком с Алмабаевым, но список его достижений впечатляет. Он бывший чемпион M-1 Global в наилегчайшем весе, лучший боец 2022 года в Brave FC. С таким бэкграундом можно смело рассчитывать на резкий взлет в рейтинге.

Тем более наилегчайшая категория сейчас полна неопределенности – доминирующего над всеми файтера просто нет. Им может стать Асу. Его борцовские навыки и нокаутирующая мощь точно доставят проблемы Александру Пантоже, Брэндону Морено и другим топам.

«У меня дебют, я голодный, у меня есть цель и перспективы, а он уже ветеран, но при этом неплохой боец и хороший ударник», – так говорит о предстоящем поединке сам Алмабаев.

Аналитики крупнейшего букмекера Казахстана Olimpbet считают казахстанца фаворитом. Но при этом никто не спешит записывать Осборна в явные аутсайдеры: коэффициент на победу Ода – 2.55, на победу Асу – 1.51.

Од Осборн – ямайский боец, который проведет в UFC уже восьмой поединок. Но его выступления сложно назвать успешными – 4 победы и 3 поражения. Од попал в UFC через Dana White’s Contender Series.

В каком-то смысле Осборна можно назвать везунчиком. Он получил контракт из-за зрелищного перформанса, который впечатлил главу лиги. Яркая ударная техника ямайца радует зрителей, но не перекрывает его пробелы в борцовских навыках.

Асу достался не самый простой соперник для дебюта. Опыт в UFC сыграет на руку Оду. Но победа в этом бою даст возможность Алмабаеву сходу показать свою мощь. Практика последних лет показывает, что в схватке борца и ударника одинакового уровня победу скорее одержит грэпплер.

Кроме этого поединка, открывающего кард, стоит обратить внимание и на главное событие турнира. Кори Сэндхаген (16-4) и Роб Фонт (20-6) – одни из самых любимых публикой представителей легчайшего веса. С уверенностью можно говорить, что награда «Бой вечера» достанется этой паре: П1 – 1.29, П2 – 3.8.

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