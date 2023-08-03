Тренер «Тобола» Чурчич о победе над «Базелем»: «Пишем историю нашего клуба»

Тренер костанайского «Тобола» Милич Чурчич прокомментировал игру Лиги Конференций против «Базеля».

«Тобол» проиграл «Базелю» в домашнем матче (1:2), но по сумме двух двух матчей (4:3) костанайцы проходят в следующий раунд турнира, где сыграют с «Дерри Сити» (Северная Ирландия).

«Да, сегодня вечером очень приятно было на стадионе! В первую очередь большое спасибо за поддержку, которая чувствовалась от начала матча до конца. Да, жалко, что не выиграли, но когда играешь против такого серьезного соперника, то самое главное, что прошли дальше. И это только шаг вперед, я постоянно говорю своим футболистам, что в футболе все возможно. Надо верить.

Когда выигрываешь у такого соперника в два мяча — это очень серьезная работа. Поэтому спасибо моим футболистам, которые каждый день работают очень серьезно, каждую игру дают больше максимума и поэтому есть результат — третий раунд квалификации Лиги Конференций. Это подарок нашим болельщикам, всем вам. Нам что? Уже через два дня новая игра. У нас эмоций не хватает — все оставили в игре. Надо немного расслабиться, немного, и готовиться к следующему сопернику.

В первом тайме соперник был лучше. У нас так бывает, что в первом тайме много ошибок, а во втором уже играем хорошо и создаем много моментов. И сегодня был перекладина и три-четыре момента, где вратарь очень хорошо сыграл. Что сказать, когда выигрываем «Базель»? Пишем историю нашего клуба, города, области. Это не только Казахстан, но и весь мир говорит об этом. Еще раз спасибо футболистам, которые играли сердцем. Идем дальше», — сказал Чурчич в интервью пресс-службе клуба.