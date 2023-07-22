Министерство культуры и спорта Казахстана: «Не планируем подавать заявку для проведения ЧМ по футболу»

В министерстве культуры и спорта Казахстана заявили, что страна не планирует подавать заявку на проведение ЧМ по футболу.

«Министерство культуры и спорта уделяет особое внимание развитию казахстанского футбола и оказывает всестороннюю поддержку в этом направлении. Однако отметим, что вопрос о проведении чемпионата мира по футболу в Казахстане не рассматривается, соответственно, подавать заявку для проведения чемпионата наша страна не планирует», – отметили в министерстве.

Напомним, ранее глава Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов выступил с инициативой проведения чемпионата мира в 2034 году совместно с Узбекистаном.