Министерство культуры и спорта Казахстана: «Не планируем подавать заявку для проведения ЧМ по футболу»

Теги сборная Казахстана по футболу Федерация футбола Казахстана чемпионат мира Федерация футбола Узбекистана Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

В министерстве культуры и спорта Казахстана заявили, что страна не планирует подавать заявку на проведение ЧМ по футболу. 

«Министерство культуры и спорта уделяет особое внимание развитию казахстанского футбола и оказывает всестороннюю поддержку в этом направлении. Однако отметим, что вопрос о проведении чемпионата мира по футболу в Казахстане не рассматривается, соответственно, подавать заявку для проведения чемпионата наша страна не планирует», – отметили в министерстве.

Напомним, ранее глава Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов выступил с инициативой проведения чемпионата мира в 2034 году совместно с Узбекистаном.

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