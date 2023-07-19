Чем завершится противостояние чемпионов Казахстана и Грузии?

Olimpbet анализирует ответный матч квалификации ЛЧ «Динамо Тбилиси» – «Астана».

«Динамо» (Тбилиси, Грузия) – «Астана» (Астана, Казахстан). 19 июля, 22:00 (время Астаны)

Каждая из сторон считает, что ей не повезло со жребием. Действительно, и чемпион Казахстана, и сильнейший клуб Грузии достойны того, чтобы представлять свои страны в следующем этапе главного еврокубка.

Однако пропуск во второй отборочный раунд ЛЧ всего один, и кому-то из соперников придется завершить выступления в престижном турнире уже на столь ранней стадии квалификации.

В первом матче команды не выявили победителя: на гол «Астаны» в исполнении Абата Аймбетова «Динамо» ответило точным ударом Габлиэля Сигуа.

Ничья 1:1, конечно же, не устроила астанчан, хотя и нельзя сказать, что она заметно повысила шансы тбилисцев на общий успех по сумме двухраундового противостояния. Особенно в свете упраздненного правила выездного гола, ведь теперь «динамовцам» в домашнем матче недостаточно будет просто сохранить свои ворота «на замке», чтобы автоматически пройти во второй круг квалификации.

Тем не менее эксперты Olimpbet видят в коллективе Георгия Чиабришвили явного фаворита ответной встречи: П1 – 2.37, Х – 3.32, П2 – 3.07. При этом наиболее ожидаемый счет матча в Тбилиси, по мнению самого надежного букмекера Казахстана, ничья 1:1 с кэфом 5.8.

Что касается серии пенальти, то ее вероятность аналитики Olimpbet оценивают невысоко, коэффициентом 5.2.

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