Путинцева начинает битву за титул в Будапеште

Топовые теннисисты возвращаются на корты после Уимблдона. И вот какие расклады у самого популярного букмекера страны.

Катерина Володько (Украина) – Юлия Путинцева (Казахстан). WTA 250 Будапешт. 17:30 (время Астаны)

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева после неудачного выступления на Уимблдоне, где она вылетела в первом же круге, в обновленном мировом рейтинге потеряла сразу четыре позиции и с этой недели располагается на 60 месте.

Сегодня она стартует в венгерском Будапеште, где турнир проходит на грунте. После вылета из Лондона это уже ее вторые соревнования. Ранее в Швеции на таком же покрытии она сыграла в «Челленджере», где проиграла в полуфинале. Непонятно, для чего казахстанке был нужен турнир более низкого класса. Возможно, чтобы размяться, а может, чтобы набраться победного духа, так как в последнее время высокие барьеры она не преодолевала.

В соперницы 28-летней Путинцевой досталась опытная, хоть и низкорейтинговая 36-летняя украинка. Володько успешно преодолела в Будапеште барьер квалификации, но грунтовое покрытие даже в лучшие времена не было ее профилем. Она совершает много двойных ошибок и плохо играет на задней линии, где ее может обыграть универсальная казахстанка. Путинцева хоть и не славится подачей, но хороша на приеме и может загонять возрастную соперницу.

Если говорить о мастерстве, эксперты Olimpbet считают Путинцеву, которая может биться и за более высокие позиции в мировом теннисе, однозначной фавориткой этой встречи – П1 –7.28, П2 – 1.07.

Но в матчах казахстанки не все бывает однозначно. Даже более слабым соперницам она может проиграть, если будет слишком эмоциональной и допускать из-за этого невынужденные ошибки. Коэффициент на то, что она поборется, но проиграет в первом круге в трех сетах, равен 15.

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Александр Зверев (Германия) – Алекс Молчан (Словакия). ATP 250 Бостад. 17:20

Зверев, неудачно сыгравший на Уимблдоне, отправился из Лондона в Швецию. На Открытом чемпионате Великобритании он неожиданно в третьем круге проиграл итальянцу Маттео Берреттини (3:6, 6:7, 6:7). В обновленном рейтинге АТР немец поднялся на две позиции и теперь занимает 19 место. Но он, очевидно, претендует на большее и решил набрать очки на грунте, на котором выступает очень неплохо.

Зверев и Молчан, входящий в топ-100, встречались на корте чуть более месяца назад, причем тоже на глине. Во втором круге «Ролан Гаррос» немец без особых проблем обыграл соперника в трех сетах (6:4, 6:2, 6:1) и дошел на том турнире до полуфинала.

После Уимблдона Зверев проводит первый матч на другом покрытии. Тогда как словак успел поиграть на «Челленджере» в Германии, где проиграл британцу Яну Чоински из второй сотни (6:2, 3:6, 6:7).

На турнире в Бостаде Зверев является главным фаворитом. Он набрал хорошую форму и на подходящем ему покрытии должен взять титул.

Аналитики Olimpbet уверены, что немецкий теннисист на классе одержит уверенную победу – П1 – 1.14, П2 – 5.29. Вероятнее всего, Зверев пройдет дальше за два сета – Тот (20.5) М – 1.76.

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