Свентек и Джокович сыграют за выход в полуфинал Уимблдона

На Открытом чемпионате Великобритании сегодня пройдут первые четвертьфиналы. И вот какие расклады на топовые матчи предлагает Olimpbet.

Ига Свентек (Польша) – Элина Свитолина (Украина). 18:30 (время Астаны)

Первая ракетка мира Ига Свентек на нынешнем Уимблдоне едва ли не самая обсуждаемая персона в женском розыгрыше. Теннисистку, которая уничтожает своих соперниц на харде и грунте, критикуют за игру на траве. Мало кто поспорит, что при должном настрое и концентрации полька может быть безжалостной и на этом покрытии. Но вот выход в четвертьфинал дался ей непросто.

Только в трех сетах Свентек смогла обыграть 14 ракетку мира из Швейцарии Белинду Бенчич, причем в двух из них позволила сопернице цепляться за тай-брейки (6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:3). Все это подлило масла в огонь, заставив фанатов, экспертов, да и наверняка самих игроков шептаться, что Ига не идеальна.

Впрочем, то, что Свитолина дойдет на Уимблдоне до четвертьфинала, и вовсе мало кто ожидал. Украинка, вернувшаяся из декрета, получила на этом турнире «Большого шлема» wild card.

Путь на английской траве ей дался непросто. Два из четырех матчей Свитолина играла в три сета. В 1/8 она не без труда сломила сопротивление 20 ракетки мира из Беларуси Виктории Азаренко (6:2, 4:6, 7:6 (11:9). Но надо признать, что украинка в кратчайшие сроки набрала превосходную форму и теперь будет биться за выход в полуфинал, будто у нее и не было длительного перерыва.

Свентек, комментируя предстоящий матч на пресс-конференции, призналась, что не ждет легкой игры: «Мы недавно играли в Риме на грунте. Я думаю, что она терпеливый игрок. У нее достаточно опыта, чтобы владеть всеми навыками, чтобы играть в защите, играть в нападении. Она выиграла много крупных турниров, таких как Итоговый турнир WTA. Она умеет хорошо играть. Она не была в туре в течение примерно двух лет. Я точно буду тактически готовиться».

Эксперты Olimpbet не сомневаются, что Свентек сможет просчитать соперницу тактически и та не доставит ей особых проблем – П1 – 1.14, П2 –6.02. Свитолина играет вторым номером, больше обороняясь. Едва ли она сможет удержаться против агрессивной мощи сильнейшей теннисистки мира. Коэффициент на победу Свентек в двух сетах равен 1.45.

Кстати, специальные репортажи с Уимблдона смотрите на YouTube-канале Olimpbet Play. Отвечайте на простые вопросы и выигрывайте призы прямиком с кортов легендарного турнира. Не забудьте подписаться, свежие выпуски выходят каждые два дня.

Андрей Рублев (Россия) – Новак Джокович (Сербия). 19:45

В этой паре четвертьфинала для казахстанских болельщиков могла быть более интересная вывеска, ведь против Джоковича мог сыграть Александр Бублик. Но казахстанца в 1/8 в очень драматичном матче выбил россиянин Андрей Рублев, занимающий седьмое место в рейтинге АТР, который и будет биться со второй ракеткой мира.

Однозначно к этому четвертьфиналу Рублев изрядно вымотан. С Бубликом он играл долгих пять сетов (7:5, 6:3, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 6:4). А перед этим провел два четырехсетовых поединка – против бельгийца Давида Гоффена из второй сотни (6:3, 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 6:2) и против своего соотечественника из топ-50 Аслана Карацева (6:7 (4:7), 6:3, 6:4, 7:5). Где уж после такого найти силы противостоять великому сербу?

Джокович, в свою очередь, в 1/8 тоже позволил себе затянуть игру против 18 ракетки мира из Польши Хуберта Гуркача (7:6 (8:6), 7:6 (8:6), 5:7, 6:4). Но это была единственная встреча на Уимблдоне, в которой он отдал сопернику сет. Сербский теннисист, победитель прошлого года, очень уверенно движется в защите чемпионского титула.

«Андрей Рублев – потрясающий игрок, у которого один из лучших форхендов в теннисе. Своими стонами он привносит на корт большую напряженность. Он как бы отпугивает противников через сетку», – сказал Джокович на предматчевой пресс-конференции.

Вот только отпугнуть Джоковича у Рублева едва ли получится, он проигрывал ему уже несколько раз в карьере. А на траве против серба шансы просто мизерны. Ноле великолепно принимает подачи российского теннисиста и почти не совершает невынужденные ошибки.

Самый популярный букмекер Казахстана не сомневается, что Джокович оформит выход в полуфинал – П1 – 9.5, П2 – 1.07. Вероятнее всего, серб одержит быструю победу – Тот (33.5) М – 1.86.

Кстати, трансляции топовых спортивных событий вы можете смотреть в приложении или на сайте Olimpbet. Регистрируйтесь, открывайте раздел «Трансляции Live» и наслаждайтесь самыми захватывающими матчами в прямом эфире при положительном балансе на счету.