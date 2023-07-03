Старт Уимблдона – в раскладах Olimpbet

Сегодня, 3 июля, начинаются розыгрыши в основных сетках травяного турнира «Большого шлема».

Александр Бублик (Казахстан) – Маккензи Макдональд (США). 19:15 (время Астаны)

Сильнейший теннисист Казахстана на нынешний Уимблдон мотивирован как никогда. В Лондоне ранее он не добивался успеха. В прошлом году, например, остановился в третьем круге. Но на этот раз после победы на травяном турнире в немецком Галле он наверняка может замахнуться на большее.

Благодаря успеху в конце мая Бублик поднялся на 26 место в рейтинге АТР, пока это самое высокое положение в его карьере. В первом круге Уимблдона он сыграет против Макдональда, который располагается на 54 месте.

Американец, в свою очередь, тоже разыгрался на траве. Перед приездом в Лондон он дошел до полуфинала турнира в Истборне. На этом покрытии Макдональд делает хорошие подачи. Но все же на газоне его нельзя назвать опасным противником.

В матчах Бублика, как правило, все зависит от него самого. Если сильнейший теннисист Казахстана не будет нервничать, совершать невынужденные ошибки и ломать ракетки, то он без проблем выйдет во второй круг Уимблдона.

Эксперты Olimpbet отдают Бублику небольшое преимущество в этом матче – П1 – 1.41, П2 – 2.92. Учитывая нестабильную игру, можно ожидать, что встреча затянется, так как розыгрыш в мужском одиночном разряде проводится до победы в трех сетах. Коэффициент на то, что Макдональд зацепит одну партию – 3.8.

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Ига Свентек (Польша) – Чжу Линь (Китай). 18:00

Несмотря на то, что победительницей «Уимблдона» в женском одиночном разряде в прошлом году стала казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, главной фавориткой на этот раз считается первая ракетка мира Ига Свентек. Которая, между прочим, еще ни одного турнира на траве не выиграла. И в Лондоне дальше 1/8 финала не пробивалась.

В конце мая польская теннисистка была близка к триумфу в Германии, но на полуфинальный матч не вышла. Как она потом написала в Твиттере, причиной стало пищевое отравление. С тех прошло всего три дня и пока неизвестно, хватило ли Свентек времени, чтобы восстановиться. Хотя, не исключено, что Ига просто пожертвовала тем турниром, чтобы нормально восстановиться к Уимблдону.

Будь это розыгрыш на харде или грунте, такого подвоха от польки можно было бы не ожидать. Но на травяном покрытии ее игра далека от идеальной. Да, за сезон Свентек проигрывает очень мало. Но на газоне она становится уязвимой для топовых оппонентов, а в игре с менее рейтинговыми игроками тоже может испытывать проблемы в отдельных геймах.

В теннисных кругах организаторов Уимблдона уже обвинили в том, что у Свентек, в отличие от Рыбакиной, с которой они не встретятся раньше финала, легкая сетка. Однозначно то, что в первом круге соперница ей досталась удобная. Чжу Линь, занимающая в рейтинге WTA 34 место, плохо играет на быстром покрытии. И тут однозначно Свентек должна вытащить игру на классе.

Аналитики Olimpbet считают Свентек однозначной фавориткой этого матча – П1 – 1.03, П2 – 12.75. Вероятнее всего, будет сыграно минимальное количество геймов – Тот (17.5) М – 1.94.

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Педро Качин (Аргентина) – Новак Джокович (Сербия). 18:30

А вот в мужском одиночном разряде главным фаворитом Уимблдона считается второй сеянный Новак Джокович. И он сегодня начинает свой поход за рекордным восьмым титулом на лондонском турнире «Большого шлема».

Ноле до приезда в английскую столицу после триумфа на «Ролан Гаррос» не провел на траве ни одного матча, кроме выставочного. Очевидно, он может себе такое позволить, довольствуясь только тренировками. Потому что серб играет одинаково блестяще на всех покрытиях. В этом году он уже выиграл турниры «Большого шлема» на харде и грунте, и очередной титул на траве, скорее всего, пополнит его коллекцию.

В первом круге Джоковичу попался весьма удобный соперник. Качин занимает в рейтинге АТР 68 место. Он неплохо играет на задней линии, но успешно проявить себя может только на харде. Перед Уимблдоном аргентинец провел на траве всего один матч на испанской Майорке, и в первом же круге проиграл немцу Яннику Ханфманну (2:6, 1:6).

Самый популярный букмекер Казахстана прогнозирует Джоковичу в Англии легкий старт – П1 – 21, П2 – 1.01. Коэффициент на его победу со счетом 3:0 – 1.17. А вот шансы на то, что серб сенсационно не выиграет ни одного сета, оцениваются как 1 к 101.

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