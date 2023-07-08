«Вернем 15%» – кешбэк и кэфы от Olimpbet на бой Александр Волкановски

Воскресным утром в главном бою UFC 290 сойдутся чемпион полулегкого веса Александр Волкановски и претендент на титул Яиром Родригес. Самый щедрый букмекер Казахстана дал расклады на этот поединок и подготовил подарок поклонникам австралийца.

Большинство экспертов считают, что этот поединок необходим лишь для того, чтобы показать активный статус чемпиона и не замораживать дивизион. Александр Волкановски владеет титулом уже почти 4 года. За это время он защитил его четырежды.

Затем австралийцу явно стало скучно, и последний бой он провел против Ислама Махачева, чемпиона UFC в легком весе. Тогда Александр проиграл, но тут же запросил реванш. Кажется, его уже мало интересует собственная весовая категория, где пока не появилось близкого к его уровню претендента.

Что можно сказать о его нынешнем сопернике? Яир Родригес выступает в промоушне c 2014 года. За это время он был четырежды награжден за «Бой вечера» и трижды – за «Выступление вечера».

И в чем-то Яир напоминает Макса Холлоуэйя – мексиканец обожает устраивать рубки в стойке. Но также он умеет действовать на контратаках и аккуратно приходить к победе судейским решением.

Волкановски сильнее соперника почти в каждом параметре. Даже преимущество мексиканца в стойке он может свести к нулю за счет грамотной тактики. Но Яир всегда умел удивлять – этот бой для него последний шанс вписать свое имя в список чемпионов. Александр же в мыслях уже покоряет легкий дивизион. Хотя никогда не было замечено, чтобы австралиец халатно подходил к своим выступлениям.

Аналитики крупнейшего букмекера Казахстана дают следующие расклады на бой Волкановски – Родригес: П1 – 1.26, П2 – 3.9.

Кроме того, Olimpbet подготовил приятный бонус болельщикам австралийца: если ставка (от 2000 тенге) на победу Александра не сыграет, то на счет пользователя вернется 15% кешбэка.

На турнире UFC 290 пройдет еще ряд поединков, которые стоит посмотреть: в соглавном событии Брэндон Морено проведет первую защиту титула после изнурительной тетралогии с Дейвисоном Фигерейду. Его нынешний соперник – идущий на серии из трех побед подряд Алешандре Пантойя: П1 – 1.48; П2 – 2.65.

А народный чемпион среднего веса Роберт Уиттакер проверит на прочность Дрикуса дю Плесси, который медленно, но верно подбирается к вершине последние 3 года: П1 – 1.3; П2 – 4.

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