Бой грандов в Шымкенте

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Olimpbet предлагает расклады на ответный кубковый полуфинал между «Ордабасы» и «Астаной».

«Ордабасы» (Шымкент) – «Астана» (Астана). 6 июля, 21:00 (время Астаны).

Первый матч – 0:1

В прошлогоднем розыгрыше эти соперники также встречались на стадии полуфинала Olimpbet-Кубка Казахстана, и тогда «Ордабасы» сумел превзойти «Астану», а затем и прибрать к рукам трофей.

В первом кубковом полуфинале сезона-2023 столичная команда одержала домашнюю победу с минимальным счетом 1:0 и немного приблизила себя к решающему матчу турнира.

Однако на своем поле «Ордабасы» сделает все возможное, чтобы ликвидировать этот небольшой дефицит, и аналитики Olimpbet полагают, что у коллектива Александра Седнева есть очень неплохие шансы на реванш: П1 – 1.95, Х – 3.8, П2 – 3.4.

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