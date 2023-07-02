Эксперты Olimpbet рассказывают о вариантах ставок на матчи, которые просто нельзя пропустить

Чемпионат Европы (до 21 года). 1/4 финала. Англия – Португалия. 2 июля, 22:00

Тот самый случай, когда от добра добра не ищут. В линии самого популярного букмекера Казахстана Olimpbet – такие коэффициенты на исход поединка Англия – Португалия: П1 – 1.93, Х – 3.62, П2 – 3.98.

Ставка на чистую победу островитян в основное время выглядит тотально логичным вариантом. Да, футбол частенько бывает алогичен, но уж больно мощны эти молодые звездные англичане.

Болельщики, которые смотрели последний матч группового этапа Англия – Германия, где немцы были буквально раздавлены и унижены, вряд ли поверят, что подопечные Ли Карсли на этом остановятся. Они явно жаждут завоевать звание чемпионов Европы.

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Чемпионат Европы (до 21 года). 1/4 финала. Франция – Украина. 3 июля, 01:00

Калюлю, Симакан, Какере, Барколя, Шерки… Эти исполнители французов уже навели шороху в групповом этапе. Практически все они – уже состоявшиеся топ-игроки ведущих европейских клубов. У Сильвена Риполя, главного тренера трехцветных, действительно пугающая по своей мощи обойма игроков. Украинцам в матче на стадионе румынского Клужа придется очень непросто.

Сине-желтым в данном случае помог бы долгожданный выход вингера «Челси» Михаила Мудрика, который все никак не может восстановиться. Кроме того, они, после завершения группового турнира, имели на сутки больше отдыха нежели французы. Да и в игре против Испании (2:2) тренерский штаб украинцев дал отдохнуть многим игрокам основного состава, активно использовав парней из ротации.

Впрочем, сборная Франции является объективным фаворитом предстоящей игры. Согласно коэффициентам самого надежного букмекера Казахстана Olimpbet, шансы на победу у французов намного выше: П1 – 1.62, Х – 4.12, П2 – 5.43.

Но учитывая, что основной голкипер французов Люка Шевалье из «Лилля» порой допускает несуразные ошибки, вариант ставки на то, что обе команды забьют, не выглядит чем-то фантастическим. Коэффициент на это – 1.87.

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