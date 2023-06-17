Даулет Даукенов нокаутировал колумбийца Эбера Тобара

Казахстанский боксер Даулет Даукенов (12-2, 5 КО) выступил на вечере бокса в Праге (Чехия).

Даукенов провел бой с колумбийцем Эбером Тобаром (8-4-3, 3 КО) и победил его техническим нокаутом. На кону в этом поединке стоял титул чемпиона Чехии в полусреднем весе.

Таким образом, Даулет Даукенов одержал тринадцатую победу в профессиональной карьере, а Эбер Тобар потерпел пятое поражение. Для казахстанца эта победа стала пятой подряд (в последний раз он проигрывал в феврале 2021 года), в то время как его соперник в пятый раз кряду был нокаутирован.

«Ему нельзя простаивать». Тренер Рахмонова Разыев о вызовах Шавката, дебюте Алмабаева, поражении Рафикова и шансах Сагына

«С Одиловым вопрос не закрыт». Даурен Ермеков о переговорах с АСА, Bellator, бое с Шамиловым и футбольных болельщиках

💥 Календарь боев казахстанцев в MMA и боксе в июне-2023: Жумагулов в UFC, Резников в Гран-при ACA и турнир Naiza+Ural FC