Даулет Даукенов нокаутировал колумбийца Эбера Тобара

Теги бокс Sports.ru - Казахстан Даулет Даукенов Спорт Казахстана

Казахстанский боксер Даулет Даукенов (12-2, 5 КО) выступил на вечере бокса в Праге (Чехия).

Даукенов провел бой с колумбийцем Эбером Тобаром (8-4-3, 3 КО) и победил его техническим нокаутом. На кону в этом поединке стоял титул чемпиона Чехии в полусреднем весе.

Таким образом, Даулет Даукенов одержал тринадцатую победу в профессиональной карьере, а Эбер Тобар потерпел пятое поражение. Для казахстанца эта победа стала пятой подряд (в последний раз он проигрывал в феврале 2021 года), в то время как его соперник в пятый раз кряду был нокаутирован.

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