Сухроббек Атажанов: «Казахстан сильнее Узбекистана в MMA»

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Узбекский боец MMA Сухроббек Атажанов (4-1) перед боем с казахстанцем Алишером Газизом (3-0) рассказал о разнице MMA в Казахстане и Узбекистане.

– Казахстан и Узбекистан обычно соревнуется друг с другом в достижениях в боксе. Если взять смешанные единоборства, то какая страна сейчас сильнее, на ваш взгляд?

– Казахстан сейчас сильнее, потому что в нашей стране ММА легализовали только в 2020 году, но мы быстро набираем обороты! – отметил Атажанов.

Бой Атажанов – Газиз состоится 24 июня на турнире Octagon 46 в Алматы.

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