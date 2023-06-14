Игорь Свирид о бое Жумагулов – Бунес: «Болею за Жалгаса, думаю, он выиграет»

Бывший чемпион ACB и One Championship в среднем весе казахстанец Игорь Свирид (18-11) поделился мнением о предстоящем поединке Жалгаса Жумагулова (14-8) против Фелипе Бунеса (13-6) в UFC.

— За выступлениями Жумагулова давно слежу, лично знаком с ним. Болею за Жалгаса, думаю, он выиграет. Не знаю, какой у него настрой, но, надеюсь, все получится. По поводу крайнего боя по контракту — не думаю, что это будет на него давить. Когда выходишь в клетку, у профессионального бойца нет какого-то психологического давления из-за таких моментов — ты думаешь только о бое, — отметил Свирид.

Бой Жалгас Жумагулов — Фелипе Бунес состоится 17 июня в США на турнире UFC Vegas 75.

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