Чемпион лиги Octagon Дамир Толенов провел третью защиту титула
Чемпион лиги OCTAGON Дамир Толенов одержал победу над представителем Киргизстана Султанбеком Орозмамат уулу (7-10). Бой закончился в первом раунде.
Это третья защита титула казахстанца в наилегчайшем весе.
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