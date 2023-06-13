«Флорида» – без права на ошибку, «Вегас» – в шаге от титула

Olimpbet дает расклады перед пятым матчем финала Кубка Стэнли, который может оказаться последним в серии.



«Вегас Голден Найтс» – «Флорида Пантерз». 14 июня, 06:00 (время Астаны)

Счет в серии – 3:1.

Выиграв один из гостевых матчей, «Вегас», вероятно, сделал определяющий шаг к завоеванию главного трофея в мире профессионального хоккея. Для победы в розыгрыше Кубка Стэнли- 2023 «золотым отбросам» осталось одержать одну победу. Никто не говорит, что это будет сделать легко, однако у «Флориды» ситуация несравненно тяжелее: «пантеры» вообще не имеют права на ошибку, и первое же поражение станет для них фатальным.

Команда Пола Морриса, на зубах вытащившая победу в третьей игре серии, вчистую провалила старт четвертой встречи. К середине матча хозяева уступали 0:3. Путем неимоверных усилий две шайбы им удалось отквитать, однако на большее «пантер» не хватило.

При этом «Флорида» была ничуть не хуже «Вегаса» статистически, нанеся с гостями из Невады одинаковое количество бросков по воротам (31-31) и чаще выигрывая вбрасывания (36-31). Однако «золотые отбросы» оказались продуктивнее в реализации своих моментов, поэтому они более чем заслуженно ведут в серии до четырех побед со счетом 3:1.

Положение «пантер» близко к безнадежному, ведь они еще никогда в истории противостоянии с «Вегасом» не выигрывали на его территории – семь поражений из семи. Пожалуй, «Флориде» остается уповать лишь на то, что любая серия рано или поздно заканчивается.

Впрочем, эксперты Olimpbet практически не верят в то, что финал Кубка Стэнли еще вернется в Санрайз, считая «Вегас» явным фаворитом пятой встречи. Победитель матча: «Вегас Голден Найтс» – 1.65, «Флорида Пантерс» –2.22. Что касается прогноза самого надежного букмекера Казахстана на всю серию, то он для «пантер» совсем уж неутешительный. Проход: «Вегас Голден Найтс» – 1.05,«Флорида Пантерс» – 9.5.

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