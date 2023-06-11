Магомед Исмаилов бросил вызов Артему Резникову

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов заявил о готовности провести схватку по борьбе с Артемом Резниковым, двукратным Олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе Романом Власовым или Йоэлем Ромеро.

«Борьба – мой самый любимый вид спорта, он у меня в крови... Артем Резников, Роман Власов, Йоэль Ромеро – эти три имени слышали, любого вот сюда (указывает на борцовский ковер) мне пожалуйста. Что насчет Бена Аскрена? Бен Аскрен – не уровень»

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