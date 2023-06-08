Алиби Идрис о контракте с Bellator: «Менеджер уже работает над этим»

Бывший чемпион Naiza FC Алиби Идрис (7-0) рассказал о переговорах по подписанию контракта с Bellator.

«Да, насчёт Bellator сейчас работают уже. Менеджер есть в Америке, который подписал в Bellator Веронику Борисову, файтершу лиги Naiza, — вот, они сейчас над этим работают.

Документы на американскую визу уже сдали онлайн — тоже ждём ответа»

«Будет жаркое противостояние». Президент NAIZA Нурбек Карабала о совместном турнире с URAL FC

Чейл Соннен проехался по Рахмонову за выбор соперника: советует драться с топом и забыть про Гастелума

💥 Календарь боев казахстанцев в MMA и боксе в июне-2023: Жумагулов в UFC, Резников в Гран-при ACA и турнир Naiza+Ural FC