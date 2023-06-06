Стала известна дата следующего боя Адилова

Санжар Адилов в интервью Alash Pride назвал дату следующего боя.

По словам бойца, поединок состоится в июне 2023 года.

Ранее Санжар должен был подраться в лиге UAE Warriors, однако перед турниром бой отменили из-за снятия соперника.

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