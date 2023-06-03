Кубковые финалы Англии и Германии – в раскладах от Olimpbet

В первую субботу июня в матчах «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» и «Лейпциг» – «Айнтрахт» определятся обладатели Кубков Англии и Германии по футболу.

Кубок Англии. Финал. «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед». 3 июня, 20:00 (время Астаны)

Концовка футбольного сезона в Англии подарила болельщикам изысканный десерт – манкунианское дерби в финале Кубка страны, старейшего клубного турнира в мире.

При этом одному из участников этого сражения ровно через неделю предстоит еще более важное событие – «Манчестер Сити» будет спорить с «Интером» за трофей Лиги чемпионов.

Но это отнюдь не значит, что внутрианглийский финал против «Манчестер Юнайтед» будет рассматриваться «горожанами» как второстепенный. Пеп Гвардиола и его «небесно-голубая» банда полны решимости оформить «хет-трик» по итогам сезона-2022/23 – выиграть АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

Премьер-лига «горожанам» уже покорилась, осталось выиграть еще два матча, чтобы добиться поставленной цели. Но «красные дьяволы» постараются сделать все, чтобы их враги-соседи не смогли решить эту задачу. И ведь в уходящем сезоне МЮ уже обыгрывал земляков! Да и общий статистический перевес до сих пор сильно в пользу «красных дьяволов».

Впрочем, главный соперник «горожан», как бы банально это ни выглядело, они сами. Злую шутку с коллективом Гвардиолы может сыграть то обстоятельство, что чемпионом он снова стал досрочно, поэтому последние туры докатывал «на ободах». А вернуться в соревновательный ритм, особенно в конце сезона, не всегда получается даже у самых великих команд. И не станем забывать про пресловутые законы дерби.

Однако самый щедрый букмекер Казахстана практически не сомневается в успехе «Манчестер Сити»: П1 – 1.52, Х – 4.73, П2 – 6.04. Не менее солидный перевес «горожан» прогнозируется экспертами Olimpbet и по угловым: П1 – 1.19, Х – 9, П2 – 6.

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Кубок Германии. Финал. «РБ Лейпциг» – «Айнтрахт». 4 июня, 00:00

Уходящий сезон можно считать успешным для обоих клубов. «Лейпциг» стал призером Бундеслиги, финишировав следом за «Баварией» и дортмундской «Боруссией». А «Айнтрахт» впервые в своей истории добрался до плей-офф Лиги чемпионов.

Но для полного удовлетворения желательно обзавестись трофеем, и одному из финалистов Кубка Германии это точно удастся сделать. Осталось только выяснить, кому именно.

«Орлы» в плане титулов, понятное дело, намного успешнее «быков» – элементарно из-за того, что они старше на 110 лет. Впрочем, уже при жизни «Лейпцига» «Айнтрахт» становился покорителем и Кубка Германии, и Лиги Европы.

«Быки» же пока в своей клубной коллекции имеют лишь одно звание – они действующие победители турнира, до решающего матча которого добрались снова спустя год.

Фаворитом ближайшего матча, причем безоговорочным, аналитики Olimpbet считают бронзовых медалистов Бундеслиги: П1 – 1.77, Х – 4.02, П2 – 4.52. При этом самый надежный букмекер Казахстана полагает, что финал, который пройдет на «Олимпиаштадионе» в Берлине, с большой долей вероятности будет «верховым»: Тот(2.5) М – 2.39, Б – 1.62.

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