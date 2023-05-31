Тренер Морозова о решении Сергея по карьере: «Может быть он захочет провести бой ближе к осени»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Сергей Морозов Спорт Казахстана

 Тренер Сергея Морозова Айбек Шокпутов высказался о решении бойца приостановить карьеру:

«В последнем разговоре со мной он сказал, что долгое время не был с семьей. Хочет заняться бизнесом, хочет проводить больше времени с семьей, с детьми. Я не знаю, что ждет его в дальнейшем. Кто знает, что будет дальше? Может, он захочет провести бой ближе к осени. Окончательное решение он не принимал»

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