Гойти Дазаев снялся с боя против Бикрева

Бой за титул AMC Fight Night между казахстанским бойцом Гойти Дазаевым и россиянином Дмитрием Бикревым отменен.

Причина – травма Гойти.

Организация ищет нового соперника Дмитрию.

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