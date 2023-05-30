Гойти Дазаев снялся с боя против Бикрева
Бой за титул AMC Fight Night между казахстанским бойцом Гойти Дазаевым и россиянином Дмитрием Бикревым отменен.
Причина – травма Гойти.
Организация ищет нового соперника Дмитрию.
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