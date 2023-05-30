Анонсирован бой Свирида на турнире AMC Fight Nights

Бывший чемпионом ACB и One Championship в среднем весе казахстанец Игорь Свирид проведет бой с российским бойцом Дмитрием Арышевым.

Свирид в июле 2022 года на совместном турнире Eagle FC и Naiza FC проиграл Шамилю Магомедову техническим нокаутом в первом раунде. В его активе 18 побед и 11 поражений.

Арышев последний бой провел в январе 2023 года на турнире AMC Fight Nights 117, победив Марсио Сантоса нокаутом в первом раунде. На его счету 13 побед и восемь поражений.

Бой состоится 24 июня в рамках турнира AMC Fight Nights, посвященного 100-летию московского спорта.

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