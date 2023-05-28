Резников об Александре Емельяненко: «Его спасет только кодировка»

Боец ACA Артем Резников прокомментировал состояние здоровья Александра Емельяненко.

«Ему пора завязывать с алкоголем — вот это точно правда, это самое главное. Надо его лечить, надо его спасать, кодировать, что-то делать. Почему все бездействуют — мне интересно. У него же есть какие-то родственники, друзья — кто-то же должен его закодировать.

Его спасет только кодировка — ему недолго осталось, если он будет пить так, как сейчас. Мы же видим, как он двигается, как он себя ведет: не знаю, сколько, 5-6 лет [такого образа жизни] — и все. Надо спасать человека!» — объяснил свою позицию Резников.

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