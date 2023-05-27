Боец MMA Серик Разгалиев: «Казахстан – моя историческая родина. Этим все сказано»

Боец MMA, этнический казах из России Серик Разгалиев (9-1) рассказал о своем отношении к Казахстану.

- В прошлом году вы дрались в Актобе. Какие ощущения?

– Казахстан – моя историческая родина. Этим все сказано. Болели за меня потрясающе. При такой поддержке нет мысли, что проиграешь. Еще порадовало, что меня все понимали, когда я говорил по-казахски. Дома, в Астрахани, мы общаемся на русском.

- Как ваши близкие смотрят ваши бои?

– Мама очень не хотела, чтобы я бился. Но понимала, что мне это надо, поэтому сильно не противилась. Отец всегда собирал родственников, приходили соседи: смотрели трансляции мои. Говорят, что болели изо всех сил.

– Что вам сказал отец, когда вы начали проводить бои в Казахстане?

– Что он мной гордится.

В последнем бою Разгалиев (9-1) удосрочил бразильца Дугласа Алвеса на турнире Champion Fight Club 3 в Омске (Россия).

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