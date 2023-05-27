Боец MMA Серик Разгалиев: «Все так же вожу «Газель» с семи утра до семи вечера»

Боец MMA Серик Разгалиев (9-1) рассказал, что продолжает совмещать работу водителя и выступления в MMA.

- Вы так же работаете водителем?

– Да. Вожу «Газель». График такой: один день с 7 утра до 7 вечера, потом с 7 утра до 7 вечера. И два выходных.

- Как удается тренироваться при таком режиме?

– Тяжело, конечно. У меня ни разу в жизни не было сборов, тренировочного лагеря. Я совмещаю тренировки, бои и работу. И пока поменять ничего не получится: на поединках я не могу зарабатывать столько, чтобы посвящать себя только MMA. Надо думать о семье. Поэтому я не жалуюсь: после ночной смены немного посплю и иду в зал. Надо работать много, тяжело, усердно. И верить в успех.

- Не было желания все бросить и продолжить работать водителем?

– Было. Но тут как: сначала ты тренируешься и думаешь: «Надо 1 разряд получить». Потом хочется второй, третий, стать КМС. Затем есть мечта: добиться звания мастера спорта. Когда у меня это получилось, думал, что все. Завяжу. А потом решил попробовать себя в профи в MMA. Один бой, затем второй, когда я проиграл. И надо самому себе доказать, что ты можешь. В итоге с каждым поединком понимаешь: если все бросить, значит, предыдущие усилия были напрасны. И надо что-то получить от спорта. Поэтому стараюсь в любом бою проявлять себя, чтобы это нравилось зрителям.

В последнем бою Разгалиев (9-1) удосрочил бразильца Дугласа Алвеса на турнире Champion Fight Club 3 в Омске (Россия).

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