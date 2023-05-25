Резников: «Переход Нганну в PFL станет толчком для UFC, бойцам будут платить больше»

Артем Резников поделился мнением о разнице в гонорарах в UFC и профессиональном боксе.

«Нганну молодец, он старается не только для себя, но и для своего континента. UFC реально недоплачивают бойцам. Если сравнивать просмотры UFC и просмотры бокса… UFC не уступают боксу, но боксеры получают намного больше. Думаю, эта история станет для UFC толчком, и организация начнет платить бойцам больше.

Сейчас топовые бойцы получают 500-600 тысяч долларов, миллиона ни у кого нет. А боксеры получают 2-3 миллиона долларов, и это еще не самые топы», – сказал Резников.

Бросил ММА, был отчислен из универа из-за пропусков, а теперь рвется на Олимпиаду. История 19-летнего Санжара Ташкенбая

У казахстанских боксеров рекордные призовые на ЧМ: получили премии на уровне олимпийских чемпионов, а двум спортсменам подарили квартиры

Новый соперник Жумагулова – Фелипе Бунес: дрался в Казахстане в карде с Резниковым, выиграл пояс американской лиги, тренируется с Сехудо