Резников: «Переход Нганну в PFL станет толчком для UFC, бойцам будут платить больше»

Теги UFC PFL / WSOF Фрэнсис Нганну Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Артем Резников поделился мнением о разнице в гонорарах в UFC и профессиональном боксе.

«Нганну молодец, он старается не только для себя, но и для своего континента. UFC реально недоплачивают бойцам. Если сравнивать просмотры UFC и просмотры бокса… UFC не уступают боксу, но боксеры получают намного больше. Думаю, эта история станет для UFC толчком, и организация начнет платить бойцам больше.

Сейчас топовые бойцы получают 500-600 тысяч долларов, миллиона ни у кого нет. А боксеры получают 2-3 миллиона долларов, и это еще не самые топы», – сказал Резников.

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