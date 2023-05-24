Хатаев о поражении Нурбеку Оралбаю на ЧМ по боксу: «Я не согласен с решением судей»

Бронзовый призер чемпионата мира по боксу в Ташкенте Имам Хатаев считает несправедливым свое поражение в полуфинале мирового первенства.

Россиянин, выступающий в весовой категории до 80 кг, уступил раздельным решением судей Нурбеку Оралбаю из Казахстана.

— Несмотря на все, я надеялся взять золото. Более того, был уверен, что это мне по силам. Но все получилось именно так. Однако я не согласен с решением судей в своем бою с Нурбеком Оралбаем. Посмотрите, четверо из пяти арбитров отдали первый раунд казахстанскому спортсмену, второй отошел ему единогласно. После просмотра записи мне это показалось не совсем объективным, — заявил Хатаев RT.

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