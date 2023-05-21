Азамат Бакытов о борьбе Резникова и Багова: «Если эта схватка состоится, Артем затащит»
Казахстанский боец ММА Азамат Бакытов сравнил борьбу Артема Резникова и Али Багова, с которым он пересекся во время лагеря в Тайланде:
«У Артема очень хорошая вольная борьба, контроль. Он физически очень крепкий. Если какая-то лига захочет организация захочет организовать встречу даже по грепплингу Багов – Резников, я уверен, что Артем затащит»
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