Кайсар Максат перевесил соперника перед боем в UFC

Прошла официальная церемония взвешивания перед турниром UFC VEGAS 73, в рамках которого этнический казах из Китая Кайсар Максат проведет бой с россиянином Вячеславом Борщевым.

Борщев показал на весах 70,08 кг, а Кайсар почти на пол кг больше- 70,53. При этом оба уложились в лимит категории.

Бросил ММА, был отчислен из универа из-за пропусков, а теперь рвется на Олимпиаду. История 19-летнего Санжара Ташкенбая

🥇🥇🥇🥇🥈У Казахстана четыре золота и серебро на ЧМ по боксу! У сборной второе место в общем зачете, впереди только Узбекистан

Дильшода Умарова: тренируется с бойцами UFC в Тайланде, работает с детьми и уже билась за пояс лиги Naiza