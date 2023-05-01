Сагадат Рахманкул о поражении от Виталия Петрякова: «Россияне после боя подходили, просили прощение за решение судей»

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Казахстанский боксер Сагадат Рахманкул ( 8-5, 6 КО) прокомментировал поражение от россиянина Виталия Петрякова (15-0, 11 КО) на вечере бокса в Санкт-Петербурге.

– Честно говоря, к этому бою я мало готовился. Начал подготовку за три недели до поединка, совмещал с основной работой. Провел всего три спарринга! И отправился на десятираундовый бой. Чувствовал недостатки в функциональной подготовке, но отработал, как мог.

- Что скажете по решению судей?

– Ожидаемо. Я в России же дрался, у него дома. Один судья дал 97-93 в пользу Петрякова, будто я четыре раунда проиграл! Не считаю, что я проиграл. Россияне после боя подходили, автографы брали, просиди прощения за решение судей. Нормальные люди смотрят на вещи объективно.

– У вас уже это третье поражение подряд.

– Да. Что есть, то есть. 

- И все против перспективных, небитых боксеров.

– Это так. У меня нет менеджера, промоутера. Дрался бы я в Казахстане, судьи посчитали бы все иначе. Но таких боев мне не устраивают. Бить «мешков» в Казахстане мне не хочется. Поэтому еду туда, где есть вызов и показываю все, что я могу.

- Какие ваши дальнейшие планы?

– Отдых. Восстановление. Надеюсь, что этим боем в России показал себя. После поединка сидел в раздевалке и зашел промоутер россиянина. Говорит: «давай работать!» Я спросил его об условиях. Буду думать.

Бой Рахманкул – Петряков стал соглавным событием ивента и продлился все десять раундов, по итогам которых по очкам победил Петряков (97-93, 95-95, 96-94).

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