«Борьба нуждается в таких зрелищах»: в Алматы стартует турнир Poddubny Wrestling League-4 с участием топовых мировых спортсменов и крупным призовым фондом

25 апреля в Алматы состоялась пресс-конференция, посвященная вечеру борьбы PWL-4 с участием топовых мировых атлетов. Генеральный партнер международной борцовской лиги Poddubny Wrestling League – букмекерская компания Olimpbet.

PWL-4 – четвертый турнир престижной Борцовской лиги Поддубного, который состоится 26 апреля во Дворце спорта и культуры имени Балуана Шолака.

Главные события вечера: встреча двукратного олимпийского чемпиона из России Романа Власова с действующим чемпионом мира из Кыргызстана Акжолом Махмудовым в греко-римской борьбе, а также поединок олимпийского чемпиона Заура Угуева (Россия) против действующего чемпиона мира из Албании Зелимхана Абакарова в вольной борьбе.

В традиционной битве взглядов, состоявшейся накануне турнира, приняли участие и другие участники PWL-4. Среди них чемпионы и призеры Олимпийских игр, чемпионы мира, Европы и Азии.

Комментируя предстоящий поединок, участники пресс-конференции сообщили, что он останется в истории. Никогда ранее Роман Власов и Акжол Махмудов, являющиеся друзьями в жизни, не встречались на ковре. Хотя этого противостояния болельщики обоих сильнейших спортсменов ждут уже долгое время, и для каждого из спортсменов, как и для поклонников вида спорта по всему миру, это событие – принципиальное и историческое.

Роман Власов отметил, что будущая схватка для него не менее важна, чем встреча на олимпийских и мировых первенствах:

– Мы не думаем о деньгах, это история. Это часть и моей личной истории. Борьба нуждается в таких зрелищах.

Историческим для развития борьбы в Казахстане называли турнир PWL-4 с участием мировой спортивной элиты и спикеры пресс-конференции. Марат Музапаров, первый вице-президент Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы РК, сказал:

– Приход Борцовской лиги Поддубного в Казахстан – это действительно запоминающееся событие. Проведение такого турнира у нас в стране – отличный шаг для популяризации борьбы, как для спортсменов, так и для любителей спорта.

Директор по маркетингу Olimpbet в СНГ Елена Мелёшина рассказала, почему компания уделяет особое внимание этой дисциплине. Ранее, в апреле в Астане проходил чемпионат Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе, где Olimpbet выступил партнером национальной федерации и спонсором сборной Казахстана. Наши борцы заняли первое общекомандное место, завоевав 20 медалей различного достоинства, включая семь золотых.

– Невероятно приятно быть причастным к таким историческим событиям! Как вы знаете, борьба – особо любимый вид спорта в Казахстане. И мы как бренд с казахстанскими корнями с трепетом относимся к наследию страны. Наряду с партнерскими отношениями с Федерацией греко-римской, вольной и женской борьбы Казахстана, сотрудничество с Борцовской лигой Поддубного – это намного больше, чем очередной спонсорский кейс. Мы гордимся тем, что можем помогать Лиге, в которой завтра будут бороться несколько казахстанских атлетов – парней и девушек. Схватки на ковре в исполнении представителей мировой спортивной элиты – это невероятно захватывающее зрелище. Не сомневаюсь, турнир, что принимает Алматы, станет ярчайшим событием, – подчеркнула Елена Мелёшина.

Присутствующий на пресс-конференции президент Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили также поприветствовал проведение престижного соревнования в Казахстане. Он отметил большую борцовскую историю страны, упомянув казахстанцев, побеждавших на Олимпиадах: Жаксылыка Ушкемпирова, Анатолия Быкова, Валерия Резанцева. И, говоря о значимости предстоящего вечера борьбы в Алматы, Мамиашвили отметил:

– Моя позиция всегда была, что выдающиеся спортсмены должны тиражировать свое мастерство. Также они должны зарабатывать. Этому помогает проведение таких турниров как PWL.

Призовой фонд четвертого этапа борцовской лиги Poddubny Wrestling League – 20 миллионов рублей или 112 млн в пересчете на тенге. И говоря о поддержке спортсменов, исполнительный директор Борцовской лиги Поддубного Юрий Федоров, подчеркнул важность работы с таким партнером как Olimpbet.

Также Федоров пояснил, почему четвертый турнир было решено провести в Казахстане. Во-первых, Olimpbet является лидером рынка в стране. Кроме того, организаторы видят большой интерес именно казахстанской аудитории к трансляциям поединков на борцовском стриминговом сервисе Wrestlingtv.ru.

Всего на турнире PWL-4, который стартует в алматинском Дворце спорта и культуры имени Балуана Шолака в 19:00, состоится 21 поединок с участием лучших мировых и казахстанских атлетов.

Нашу страну в престижной Лиге представят двукратный серебряный призер чемпионата мира, чемпионка Азии Жамиля Бакбергенова (72 кг), чемпион Азии, пятикратный чемпион Казахстана, бронзовый призер чемпионата мира 2022 Азамат Даулетбеков (86 кг) и чемпион Азии Болат Сакаев (79 кг).