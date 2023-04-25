Борьба за корону в Премьер-Лиге

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В рамках 33 тура английской Премьер-Лиги сойдутся два лидера таблицы на данный момент «Арсенал» и «Манчестер Сити».

С большой долей вероятности, этот матч даст ответ на чемпионские притязания канониров в этом сезоне.

Подопечные Артеты растеряли преимущество, сыграв последние три матча в ничью и по потерянным очкам уже уступают «Сити».

Гвардиола и компания, наоборот, набрали ход и не проигрывают уже с 5 февраля.

Букмекеры резонно считают фаворитом этого матча «Манчестер Сити», тем более игра будет проходить на их поле. На победу «горожан» коэффициент составляет 1,55, на победу «канониров» – 5,25.

 

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