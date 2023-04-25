Без права на осечку: «Ак Барс» встречает ЦСКА

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25 апреля в Казани состоится пятый матч главного финала Континентальной хоккейной лиги. Определится ли обладатель трофея по его итогам?

 

«Ак Барс» (Казань) – ЦСКА (Москва). 25 апреля, 22:30 (время Астаны)

Счет в серии – 1:3.

«Армейцы» выиграли оба домашних матча серии, тем самым максимально приблизив себя к решению задачи сохранить за собой титул сильнейшего клуба Континентальной хоккейной лиги. Теперь каждая следующая встреча между этими соперниками может стать последней, и у «Ак Барса» больше нет права на осечку.

При этом оба московских матча получились до предела напряженными, равными и вполне могли завершиться овертаймами. Но всякий раз хоккеисты ЦСКА оказывались чуточку удачливее и, пожалуй, мастеровитее, что и вылилось в их серьезное преимущество в серии.

«Барсы» никак не могут приспособиться к тактике «красно-синих», хотя она очень хорошо им известна: «армейцы» терпят и ждут ошибок противника, а потом его жестоко наказывают, демонстрируя просто невероятный КПД в нападении.

Лишь в одном из проведенных матчей команда Сергея Федорова перебросала коллектив Зинэтулы Билялетдинова – в самом первом, в котором в итоге уступила. Так что можно смело говорить о том, что более молодой тренер переигрывает одного из самых опытных специалистов КХЛ. По крайней мере – пока.

Эксперты Olimpbet полагают, что пятый матч – на три результата, фаворита в нем нет: П1 – 2.6, Х – 3.65, П2 – 2.5. А вот что касается исхода всего финала, то самый популярный букмекер Казахстана почти не верит в то, что Кубок Гагарина сменит владельца. Проход: «Ак Барс» – 7.75. Проход: ЦСКА – 1.08.

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