Праздник футбола на матче «Астана» – «Кайрат»

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Главные клубы двух столиц сойдутся в противостоянии 16 апреля на «Астана Арене». До начала игры зрителей ждет насыщенная развлекательная программа с призами и звездным гостем. 

Уже в это воскресенье, в 17:30, на главной спортивной арене столицы начнется матчдей – большое событие, посвященное встрече «Астана» – «Кайрат». Что же готовят организаторы фанатам двух клубов?

Во-первых, автограф-сессию с прославленным сербским и казахстанским вратарем Ненадом Эричем. Экс-игрок сборной нашей страны, а также обеих команд, специально посетит эту игру и проведет встречу с фанатами.

Кроме того, среди гостей мачта пройдет розыгрыш премиального смартфона и игровой приставки. В холле «Астана Арена» гостей ждут другие игровые активности.

Подержите своих фаворитов и примите участие в памятном футбольном мероприятии. Покупайте билеты онлайн и в кассах стадиона в день мероприятия. Цена – 500 тенге.

Кстати, специально для зрителей матча «Астана» – «Кайрат» будет организована развозка от «Астана Арены» до 10 главных точек столицы:

·         ТД «Гульжан»

·         ТД «Орбита»

·         мкр. Жастар

·         пр. Тауелсиздик

·         Дворец спорта «Шабыт»

·         ТД «Коктем»

·         Театр «Наз»

·         Театр «Жастар»

·         Медицинский университет Астана

·         Народный банк

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