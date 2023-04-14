Праздник футбола на матче «Астана» – «Кайрат»
Главные клубы двух столиц сойдутся в противостоянии 16 апреля на «Астана Арене». До начала игры зрителей ждет насыщенная развлекательная программа с призами и звездным гостем.
Уже в это воскресенье, в 17:30, на главной спортивной арене столицы начнется матчдей – большое событие, посвященное встрече «Астана» – «Кайрат». Что же готовят организаторы фанатам двух клубов?
Во-первых, автограф-сессию с прославленным сербским и казахстанским вратарем Ненадом Эричем. Экс-игрок сборной нашей страны, а также обеих команд, специально посетит эту игру и проведет встречу с фанатами.
Кроме того, среди гостей мачта пройдет розыгрыш премиального смартфона и игровой приставки. В холле «Астана Арена» гостей ждут другие игровые активности.
Подержите своих фаворитов и примите участие в памятном футбольном мероприятии. Покупайте билеты онлайн и в кассах стадиона в день мероприятия. Цена – 500 тенге.
Кстати, специально для зрителей матча «Астана» – «Кайрат» будет организована развозка от «Астана Арены» до 10 главных точек столицы:
· ТД «Гульжан»
· ТД «Орбита»
· мкр. Жастар
· пр. Тауелсиздик
· Дворец спорта «Шабыт»
· ТД «Коктем»
· Театр «Наз»
· Театр «Жастар»
· Медицинский университет Астана
· Народный банк
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