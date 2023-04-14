Праздник футбола на матче «Астана» – «Кайрат»

Главные клубы двух столиц сойдутся в противостоянии 16 апреля на «Астана Арене». До начала игры зрителей ждет насыщенная развлекательная программа с призами и звездным гостем.

Уже в это воскресенье, в 17:30, на главной спортивной арене столицы начнется матчдей – большое событие, посвященное встрече «Астана» – «Кайрат». Что же готовят организаторы фанатам двух клубов?

Во-первых, автограф-сессию с прославленным сербским и казахстанским вратарем Ненадом Эричем. Экс-игрок сборной нашей страны, а также обеих команд, специально посетит эту игру и проведет встречу с фанатами.

Кроме того, среди гостей мачта пройдет розыгрыш премиального смартфона и игровой приставки. В холле «Астана Арена» гостей ждут другие игровые активности.

Подержите своих фаворитов и примите участие в памятном футбольном мероприятии. Покупайте билеты онлайн и в кассах стадиона в день мероприятия. Цена – 500 тенге.

Кстати, специально для зрителей матча «Астана» – «Кайрат» будет организована развозка от «Астана Арены» до 10 главных точек столицы:

· ТД «Гульжан»

· ТД «Орбита»

· мкр. Жастар

· пр. Тауелсиздик

· Дворец спорта «Шабыт»

· ТД «Коктем»

· Театр «Наз»

· Театр «Жастар»

· Медицинский университет Астана

· Народный банк