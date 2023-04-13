Самые огненные противостояния в Лиге Европы по версии Olimpbet

В ночь с 13 на 14 апреля пройдут первые четвертьфинальные матчи ЛЕ по футболу. За чем следить, на что ставить?

«Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Севилья» (Испания). 14 апреля, 01:00 (время Астаны)

Команда Эрика тен Хага – главный фаворит всей Лиги Европы, ее победа в турнире оценивается коэффициентом 2.35. Для сравнения: кэф на триумф «Ювентуса» составляет 6.2, «Спортинга» – 10.75, а ближайшего соперника манкунианцев из «Севильи» – 12.5.

«Манчестер Юнайтед» за здравие прошли два раунда плей-офф ЛЕ, причем выбили из розыгрыша одну за другой испанские команды – «Барселону» и «Бетис». А общая беспроигрышная серия МЮ в турнире насчитывает уже девять матчей, среди которых всего один ничейный.

Андалусийцы же проводят неоднозначный сезон. В плей-офф Лиги Европы «красно-белые» чередуют победы с поражениями, пройдя «Эйндховен» и «Фенербахче» лишь за счет большего количества забитых мячей. А в чемпионате Испании коллектив Хосе Мендилибара и вовсе борется за выживание – от зоны вылета его отделяет всего пять очков.

«Нервионцы» станут новой жертвой «красных дьяволов»? Эксперты Olimpbet практически не сомневаются в этом. Проход: «Манчестер Юнайтед» – 1.2, «Севилья» – 4.44. Что касается прогнозов на первый матч, то здесь «Манчестер Юнайтед» столь же безоговорочный фаворит: П1 – 1.4, Х – 4.98, П2 – 8.25.

Однако не стоит забывать, что «Севилья» – рекордсмен по числу завоеванных титулов Лиги Европы. Их у этого испанского клуба шесть, и все они были завоеваны за 17 последних лет.

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«Ювентус» (Италия) – «Спортинг» (Португалия). 14 апреля, 01:00

Победа в Лиге Европы-2022/23 для «Ювентуса» имеет архиважное значение, и это не пустые слова. Выигрыш ЛЕ – единственная возможность для «старой синьоры» участвовать в еврокубках следующего сезона.

15-очковый штраф отбросил туринцев далеко за пределы лигочемпионской четверки в Серии А. Однако у них еще есть шанс выступить в ЛЧ-2023/24, но для этого необходимо выиграть Лигу Европы.

Задачу нельзя назвать невыполнимой, хотя решить ее «Ювентусу» будет необычайно сложно. И если двух предыдущих соперников по плей-офф, французский «Нант» и немецкий «Фрайбург», «бьянконери» прошли играючи, то противостояние с португальским «Спортингом» обещает получиться весьма напряженным.

Да, аналитики считают, что у «Юве» заметно лучше перспективы как в первом матче (П1 – 1.86, Х – 3.53, П2 – 4.67), так и по сумме двух встреч (Проход: «Ювентус» – 1.57, «Спортинг» – 2.36). Но не лишним будет напомнить, что перед спором с лондонским «Арсеналом», на предыдущей стадии ЛЕ, лиссабонцы котировались еще ниже. Однако именно они, а не «канониры» вышли в четвертьфинал и теперь сразятся со «старой синьорой».

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