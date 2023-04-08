Перейра vs Адесанья: Olimpbet вернет деньги, если ставка на экс-чемпиона не сыграет

Утром 9 апреля по времени Астаны состоится турнир UFC 287. В главном событии нас ждет бой за титул в среднем весе. Чемпион Алекс Перейра проведет свою первую защиту против бывшего обладателя пояса Исраэля Адесаньи.

После драматичной потери чемпионского пояса Адесаньей этот реванш ждет не только армия поклонников темнокожего бойца, но и миллионы любителей ММА по всему миру. Аналитики самого популярного казахстанского букмекера дают расклад с небольшим перевесом в пользу претендента: коэффициент на победу Исраэля – 1.73, на победу Перейры – 2.1. Почему же фаворитом поединка эксперты видят именно нигерийца?

У Адесаньи и Перейры долгая история противостояния – первая их встреча состоялась в 2016 году, еще в качестве бойцов кикбоксерской лиги Glory. Тогда Алекс победил решением судей, что вызвало негодование многих фанатов.

Через год состоялся второй бой, где Исраэль шел к уверенной победе, но неожиданно пропустил левый хук и был нокаутирован. С того события прошло много времени – Адесанья попал в UFC, став главной звездой и чемпионом среднего веса.

Перейра же долгое время оставался в кикбоксинге, перейдя в главный MMA-промоушен только в конце 2021 года. Но бразилец настиг нигерийца и здесь – он получил статус претендента и в третий раз одолел Адесанью на турнире UFC 281.

Алекс – уникальный боец, который добился всех вершин в кикбоксинге, а затем стал королем среднего веса UFC в 35 лет. В ударной технике Алексу нет равных – он обладает сбивающей наповал мощью, идеально выжидает момент и контратакует. Быстрые удары ног и аномальный по своей силе левый хук прославили его как опасного нокаутера.

При этом у Алекса есть своя уязвимость – у него отсутствуют нужные навыки в партере. Отчасти Перейру спасает то, что в средней весовой категории UFC очень мало профильных борцов.

Но, несмотря на все плюсы бразильца и три поражения подряд, Исраэль по праву считается куда более мастеровитым бойцом. Во всех поединках он был ближе к победе, но удача отворачивалась от него. У Адесаньи куда больше опыта в MMA, в прошлом бою он почти нокаутировал Алекса – того спас гонг об окончании первого раунда.

Объективно говоря, в последнюю их встречу нигериец выглядел скованно и действовал крайне осторожно. Но четвертое его поражение Перейре поставит крест на амбициях Исраэля оставить о себе воспоминания как об одном из величайших бойцов. Поэтому многие считают, что в предстоящем бою мы увидим лучшую версию Адесаньи.

Кстати, Olimpbet страхует ставку на экс-чемпиона и вернет 20%, если она не сыграет.

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