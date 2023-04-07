Кубок Гагарина: «ястребы» и «барсы» вновь встретятся в Омске

7 апреля состоится четвертый матч финала Востока в Континентальной хоккейной лиге. Самый популярный букмекер Казахстана составил коэффициенты на эту принципиальную встречу.

«Авангард» (Омск) – «Ак Барс» (Казань). 7 апреля, 19:30 (время Астаны)

Счет в серии – 1:2

Третья встреча между сильнейшими клубами Восточной конференции КХЛ снова была полна драматизма и завершилась с тем же самым результатом, что и две ей предшествовавшие – 3:2. Вернее, счет был 2:3, так как «Авангард» с «Ак Барсом» играли в Омске.

При этом соперники вновь продемонстрировали, что достойны друг друга, показав почти равную статистику как по броскам (37-34), вбрасываниям (32-35) и даже силовым приемам (26-31).

Как бы то ни было, казанцам удалось победить в первой выездной игре и опять повести в противостоянии. Больше «ястребам» уступать никак нельзя – в противном случае они рискуют не привезти серию в родной город.

И эксперты Olimpbet считают, что «Авангард» имеет неплохие шансы на то, чтобы опять выровнять положение: П1 – 2.17, Х – 3.65, П2 – 3.2. Правда, казанцы теперь – явные фавориты во всем споре. Проход: «Авангард» – 3.09, «Ак Барс» – 1.37.

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