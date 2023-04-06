«Армейское» противостояние в Москве в кэфах от Olimpbet

По итогам стартовых матчей в серии СКА – ЦСКА воцарилось равенство. Что принесет третий матч финала Западной конференции КХЛ, который пройдет в российской столице?

ЦСКА (Москва) – СКА (Санкт-Петербург). 6 апреля, 22:30 (время Астаны)

Счет в серии – 1:1

Действующий обладатель трофея добился в выездных матчах приемлемого для себя ничейного результата. Хотя ЦСКА вполне мог рассчитывать и на то, чтобы выиграть оба матча на берегах Невы. Однако уступил во второй гостевой встрече, ведя в счете по ее ходу.

С другой стороны, команде Сергея Федорова заметно сопутствовала удача в стартовой игре, поэтому двухматчевый результат можно признать более чем закономерным.

По итогам первых матчей следует сделать один немаловажный вывод: силы противников настолько равны, что, помимо ничейного счета в противостоянии, СКА и ЦСКА забросили одинаковое количество шайб (4-4), нанесли практически идентичное количество бросков по воротам (79-82) и с сопоставимым успехом действовали на вбрасываниях (77-80).

Теперь соперникам предстоит дважды подряд выяснить отношения в Москве, но финал Западной конференции КХЛ как минимум однажды еще вернется в Санкт-Петербург.

Эксперты Olimpbet полагают, что после третьей встречи столичные «армейцы» с большой долей вероятности снова поведут в серии: П1 – 2.17, Х – 3.85, П2 – 3.05. При этом аналитики оценивают шансы питерцев на выход в главный финал, пусть и ненамного, но все же выше, чем у москвичей. Проход: ЦСКА – 1.98, СКА – 1.82.

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