Продолжение «армейской» битвы в Кубке Гагарина

4 апреля в Санкт-Петербурге состоится вторая встреча финала Западной конференции КХЛ. Аналитики Olimpbet дали расклады на будущий матч местного СКА и московского ЦСКА.

СКА (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва). 4 апреля, 22:30 (время Астаны)

Счет в серии – 0:1

Первый же матч «армейского» противостояния наглядно продемонстрировал, что между собой соперничают достойные друг друга команды, с примерно равными шансами на выход в главный финал Кубка Гагарина. ЦСКА быстро повел в счете, СКА в течение короткого временного промежутка выровнял положение и вышел вперед. Но москвичам незадолго до окончания третьего периода удалось перевести выяснение отношений в дополнительное время, которое продлилось до 103-й минуты – так долго в текущем сезоне не длился еще ни один матч.

Коллектив Сергея Федорова, несомненно, получил мощнейший эмоциональный заряд, который, вполне возможно, повлияет на дальнейший ход серии между сильнейшими командами Западной конференции.

Тем не менее, эксперты Olimpbet считают, что во второй домашней игре шансов у клуба с берегов Невы на благоприятный исход больше, чем у гостей из Москвы: П1 – 2.19, Х – 3.8, П2 – 3.1.

А вот прогноз на результат всего противостояния изменился, и он уже не в пользу питерских «армейцев». Проход: СКА – 2.3, ЦСКА – 1.61.

Кстати, трансляции топовых спортивных событий вы можете смотреть в приложении или на сайте Olimpbet. Регистрируйтесь, открывайте раздел «Трансляции Live» и наслаждайтесь самыми захватывающими матчами в прямом эфире при положительном балансе на счету.

А линии на все интересные спортивные события ищите в приложении Olimpbet. Установите его на смартфон и будьте еще ближе к своим фаворитам. Помните об ответственной игре.