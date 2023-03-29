Кто станет соперником СКА по финалу Запада в Кубке Гагарина?

В Olimpbet составили коэффициенты на седьмой четвертьфинальный матч между ЦСКА и «Локомотивом».

ЦСКА (Москва) – «Локомотив» (Ярославль). 29 марта, 22:30 (время Астаны)

Счет в серии – 3:3

Все-таки одна из четвертьфинальных серий плей-офф КХЛ пройдет по полной программе: «Локомотив», одержав две подряд победы над действующим обладателем Кубка Гагарина, сравнял счет в их противостоянии – 3:3.

Причем шестой матч между этими соперниками вышел абсолютно нетипичным. В отличие от пяти предыдущих встреч, ЦСКА вчистую перебросал «железнодорожников» (34-17), однако поразить ворота ярославцев «армейцы» сумели всего однажды.

Тем временем «Локо» взял москвичей их же оружием – кинжальными контратаками, две из которых завершились заброшенными шайбами. Можно сказать, что впервые по ходу этой серии Игорь Никитин тактически переиграл Сергея Федорова – это была чисто тренерская победа.

Теперь судьба путевки в финал Западной конференции решится, по сути, в одной отдельно взятой игре. И в ней случиться может все что угодно.

Между прочим, для хоккеистов ЦСКА это будет уже пятая подряд семиматчевая серия в Кубке Гагарина. Четыре предыдущих, против московского «Динамо», СКА и «Металлурга» в прошлом сезоне, а также с «Северсталью» уже в нынешнем, столичные «армейцы» выиграли. Хвати ли сил и удачи на пятую?

Эксперты Olimpbet полагают, что у москвичей шансов на выход в следующий раунд плей-офф КХЛ несколько больше, чем у волжан: П1 – 2.15, Х – 3.65, П2 – 3.5. При этом аналитики сходятся во мнении, что седьмая встреча снова будет малорезультативной: Тот (4.5) М – 1.6, Б – 2.33.

Было бы эпически, если бы противостояние ЦСКА – «Локомотив» завершилось дополнительным временем, однако в такой сценарий самый популярный букмекер Казахстана верит не сильно: Овертайм: будет – 3.6, Овертайм: не будет – 1.28.

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